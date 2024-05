Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: De Rossi senza Dybala, Gasperini ha scelto l'attacco

Ultime notizie Serie A - Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi hanno scelto la formazione per la sfida di questa sera fra Atalanta e Roma. Per i giallorossi non c'è Dybala, rimasto a Roma nella giornata di ieri, quindi Baldanzi è di supporto a Lukaku, con El Shaarawy sulla sinistra. Dietro scelto Kristensen per la fascia destro, poi formazione praticamente titolare con Cristante, Pellegrini e Paredes in mediana.

Atalanta-Roma: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

(3-4-1-2): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi