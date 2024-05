"Schierare le riserve in Napoli-Lecce?" La risposta di Gotti in conferenza stampa

Ultime notizie Serie A - Ha parlato l'allenatore del Lecce, ormai salvo, in conferenza stampa. Queste le parole di Luca Gotti, al quale hanno chiesto se farà turnover nelle ultime gare vista la salvezza acquisita:

"Sono molto contento per tutti noi, tifosi compresi. Sono contento per Roberto D’Aversa che ha portato 25 punti alla squadra e me l’ha consegnata in zona salvezza. A me è capitato lo scorso anno con lo Spezia. Non riuscire a portare in fondo la scorsa stagione mi ha fatto star male. Sono sicuro che D’Aversa ci ha messo tutto sé stesso.

Schierare chi ha giocato menoda domani fino a Napoli-Lecce? Siamo in Serie A, non si fanno regali. Il nostro posizionamento ci impone professionalità. Il rinnovo del mio contratto? Non aspettavo la salvezza per l’aspetto contrattuale, l’ho sempre detto. La aspettavo per un discorso legato al noi. Io unico allenatore a salvare il Lecce da subentrato? “Non lo sapevo, certo che è un dato che a saperlo prima mi avrebbe spaventato…".