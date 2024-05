UFFICIALE - Il Bologna è aritmeticamente in Champions League: si qualifica dopo 59 anni

Ultime news Champions League - Con la vittoria dell'Atalanta sulla Roma, Bologna e Juventus sono aritmeticamente in zona Champions. Un'impresa storica, quella del Bologna che si qualifica per la Champions League a distanza di 59 anni dall'ultima volta. La squadra rossoblù si guadagna l’aritmetica certezza della qualificazione al torneo più prestigioso a due giornate di anticipo dalla fine del campionato. Un week end da incorniciare per gli uomini di Thiago Motta che sabato hanno battuto 2-0 il Napoli al Maradona.

L’ultima apparizione europea dei rossoblù risaliva al 2002, anno della partecipazione all’Intertoto (mini torneo Uefa da tre partite, che consegnava alle tre vincenti l’accesso alla Coppa Uefa). L’unico precedente in Coppa dei Campioni per i rossoblù è datato invece 1964-65: il cammino si fermò nel turno preliminare. Adesso il sogno è di fare ancora meglio nel nuovo format, che prevede un maxi campionato al posto della tradizionale fase a gironi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.