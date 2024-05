Caressa: "Riflessioni in corso di De Laurentiis, molti di questi calciatori il prossimo anno non saranno più a Napoli"

Il giornalista Fabio Caressa a Sky Sport ha commentato la disfatta del Napoli e il disastroso finale di stagione degli azzurri.

¬ęC‚Äô√® da sottolineare il finale di stagione del Napoli che √® anche peggio della stagione del Napoli. Non si pu√≤ dare sempre la colpa all‚Äôallenatore. Io credo che i giocatori dovevano essere chiamati in questo finale almeno ad una presa di coscienza, ad una risposta di orgoglio. √ą veramente brutto come il Napoli sta chiudendo la stagione, al di l√† delle prestazioni. Io credo che il presidente a fine stagione far√† delle riflessioni. Molti di quelli che sono al Napoli non ci saranno pi√Ļ¬Ľ.