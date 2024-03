Il Napoli sta per salutare matematicamente lo scudetto che ha portato sul petto questa stagione, ma sta per farlo anche effettivamente.

Nuova maglia Napoli 2024/25 realizzata da Valentina De Laurentiis

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, è in arrivo la nuova divisa di gioco dove - purtroppo - mancherà il tricolore esibito quest’anno. Mercoledì 27 marzo, infatti, in un evento organizzato a Villa d’Angelo, il Napoli presenterà la maglia per la stagione 2024-25 realizzata anche questa volta da Valentina De Laurentiis.