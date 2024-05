Chiariello: "A chi mi dà del lecchino e servo di De Laurentiis, rispondo così!"

Ultime notizie SSC Napoli - Umberto Chiariello questa sera è intervenuto a Canale 21 per esporre il suo consueto editoriale a Campania Sport. Questo un estratto, qui l'intervento integrale di Chiariello:

"Adesso, Aurelio De Laurentiis di cui ho una stima enorme, e lo ribadisco... Poi chiamatemi lecchino e servo del potere, ma io sono servo di me stesso: la mia onest√† intellettuale non la metto in vendita. Ho sempre detto che questo √® il pi√Ļ grande presidente della storia del Napoli.¬†La sua conduzione familiare per 19 anni ha fatto benissimo, ha portato il Napoli a livelli altissimi e al punto di vincere uno scudetto storico, io respingo al mittente tutte queste critiche.¬†E non c'√® il centro sportivo, e non c'√® il dirigente, e non c'√® il budget. Ma smettetela! Per 19 anni ha fatto benissimo, per un solo anno, il 20¬ļ, ha fatto disastri. Ma se sbaglier√† l'anno prossimo, diremo questo ciclo √® finito. Hic et nunc. C'√® un solo modo per uscirne: Antonio Conte!".