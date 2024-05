Tuttosport - De Laurentiis prese Calzona perché convinto fosse l'artefice della fase difensiva di Sarri

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla scelta di De Laurentiis di affidarsi a Calzona

"E Calzona è riuscito a peggiorare il rendimento dei campioni d’Italia, tecnico con la peggiore media-punti nella gestione De Laurentiis. Un solo successo nelle ultime 10 gare, gli azzurri non prendono i tre punti in casa dal 3 marzo (2-1 alla Juventus) e da 17 partite consecutive subiscono almeno una rete: l’ultimo clean sheet a Roma con la Lazio (0-0) il 28 gennaio e in panchina c’era ancora Mazzarri.

E dire che De Laurentiis aveva preso Calzona convinto che fosse l’artefice della fase difensiva nella gestione Sarri. Una falsità, smascherata anche ieri dal Bologna, in gol due volte nei primi 12’, due colpi di testa di Ndoye e Posch e per entrambi è stato il loro primo gol stagionale".