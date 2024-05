Tv Play, Giordano: "De Laurentiis s'è convinto, ma le richieste di Conte spaventano Chiavelli: le cifre"

Ultime notizie SSC Napoli - Marco Giordano, giornalista di Tv Play, ha parlato a Canale 21 durante Campania Sport di Conte-Napoli:

"Aurelio De Laurentiis è convinto che Antonio Conte sia la soluzione migliore possibile per rilanciare il Napoli: c'è una parte del Napoli convinta che ci sia bisogno di aprire i cordoni della borsa, per dare una svolta, specie in un calcio che muta continuamente. Nelle idee del presidente, Conte, in ordine di gradimento, viene prima di Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

De Laurentiis sta trattando con Conte, che ha chiesto 20 milioni lordi per sé e lo staff: un triennale a Conte, insomma costa 60 milioni. Quello che so per certo, è che Conte non si sente inferiore a Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, vuole il loro standard perché si sente il top di gamma in Italia e vuole quello stipendio. Nel Napoli, tuttavia, ci sono due anime: una rappresentata da De Laurentiis, supportato pienamente da Giovanni Manna, che vuole Conte; l'altra, ovvero Andrea Chiavelli, che ha qualche dubbio in più è lo sta facendo pesare, usando la sua influenza sul presidente. Il Napoli vuole Conte, ma bisogna capire il peso politico di chi avrà la meglio, in questa storia".