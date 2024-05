Serie A Femminile, Pomigliano retrocesso in Serie B! Il Napoli va allo spareggio: i dettagli

È tornata in campo quest'oggi la Serie A Femminile, che si sta avviando verso la conclusione del campionato, già vinto dalla Roma Femminile e con la sola questione salvezza da chiudere. Le capitoline scenderanno domani in campo contro la Juventus, un big match di alta quota, mentre sempre in ottica piani alti, Inter-Sassuolo di quest'oggi vale il quarto posto.

Ma torniamo alla Poule Salvezza. Il pari contro il Milan, è stato propizio per il Napoli, che consolida il posto in zona playout e dovrà salvarsi ora con lo spareggio contro la seconda classificata in Serie B (è testa a testa tra Parma e Ternana, mentre per il Pomigliano è fatale il ko sul campo del Como: per le granata arriva un'amara retrocessione in Serie B.

Di seguito il programma completo:

Serie A Femminile, 9ª giornata |

POULE SALVEZZA

Como-Pomigliano 2-0

Napoli-Milan 1-1

Riposa: Sampdoria

CLASSIFICA: Milan 38, Como 32*, Sampdoria 28*, Napoli 13, Pomigliano 9.

* una gara in più

POULE SCUDETTO

Domenica 12 maggio

Inter-Sassuolo ore 15:00

Lunedì 13 maggio

Juventus-Roma ore 18:00 (diretta RaiSport)

Riposa: Fiorentina

CLASSIFICA: ROMA 67, Juventus 53, Fiorentina* 42, Inter* 34, Sassuolo 33

* una gara in più