UFFICIALE - Napoli aritmeticamente fuori dalla corsa all'Europa League: resta solo la Conference

Dopo la giornata di oggi è anche ufficiale, il Napoli dice addio anche alla possibilità di qualificarsi alla prossima UEFA Europa League: è aritmeticamente fuori dalla corsa, dopo il successo della Lazio di Tudor che ha battuto per 2-0 l'Empoli coi gol di Patric e Vecino.

Con questo successo, la Lazio è balzata a +8 sul Napoli a due giornate dalla fine: la squadra di Calzona non può più aspirare al settimo posto in classifica, l'ultimo che poteva valere l'Europa League. Adesso agli azzurri resta solo l'obiettivo ottavo posto, la sfida è con la Fiorentina ed è quello che vale la UEFA Conference League.

Insomma, dopo aver abbandonato aritmeticamente i sogni Champions ed Europa League, al Napoli campione d'Italia in carica in questa Serie A non resta che puntare all'8º posto e sperare in un piazzamento europeo in UEFA Conference League nella prossima stagione.

Ma occhio alla Fiorentina, che ha una gara da recuperare con l'Atalanta e domani sfida il Monza per il sorpasso al Napoli: 51 punti gli azzurri con due gare in più, 50 la Fiorentina di Italiano. E poi venerdì c'è lo scontro diretto, Fiorentina-Napoli, che potrebbe risultare già decisivo. Senza dimenticare che la Fiorentina potrebbe anche vincere la Conference League, essendo in finale. Ma se finisse ottavo sopra al Napoli e vincesse la Conference League, non libererebbe comunque un posto per il Napoli (se chiudesse nono).