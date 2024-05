Il Roma, Scotto: "Non risultato rilanci e trattative in corso per Conte, resta un'opzione molto costosa"

Giovanni Scotto de Il Roma commenta le ultime sul prossimo allenatore del Napoli:

"Il presidente del Napoli De Laurentiis non ha bisogno di spingere per Conte e non c’è alcun rilancio da fare. Le posizioni sono chiare da tempo, così come non ci sono trattative in corso. Le richieste di Conte sono note da mesi. L’allenatore ha dato disponibilità, con le richieste economiche che restano le stesse. Contratto 10 milioni per lui e il suo staff, numeroso e di qualità. Non risultano rilanci del Napoli ne richieste ribassate da parte di Conte, che chiede anche un mercato di livello. Se De Laurentiis romperà gli indugi accontenterà Conte nonostante i costi ritenuti oggi fuori portata. Al momento la sconfitta col Bologna non sembra cambiare i piani. Conte resta un’opzione molto costosa e difficile. Si punta a Gasperini o Pioli con Italiano come alternativa. Gli impegni dell’Atalanta rallentano le operazioni".