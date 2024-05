Editoriale Chiariello: "ADL, se guardi ai soldi hai vita corta. Solo Conte o Gasperini! Chiavelli, non è il momento del risparmio" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Umberto Chiariello questa sera è intervenuto a Canale 21 per esporre il suo consueto editoriale a Campania Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Salernitana di Colantuono già retrocessa a Torino questa sera ha mostrato più dignità del Napoli attuale. Sono in una situazione catastrofica e hanno mostrato orgoglio e dignità, il Napoli col Bologna no. Ora se io chiamo in causa i calciatori tutti voi penserete che io voglio nascondere le colpe della società. Se io chiamo in causa i tecnici, tutti voi penserete che io voglia nascondere le colpe della società. Ma se io li chiamo in causa tutti quanti forse è meglio perché ognuno ha le sue responsabilità, in proporzioni diverse.

Parto dai calciatori, i meno colpevoli forse ma inizio ad avere dei dubbi. C'è gente che in un mese, ve lo dico eh, non vi spaventate: c'è gente che in un mese prende quasi €100.000 al mese. No ho detto una sciocchezza 500mila. No ho detto un'altra sciocchezza, il signor Osimhen prende 800mila euro al mese. Ma almeno si sbatte in campo. La maglia la suda, non sempre con risultati brillanti, ma quando decide di giocare, quando c'è, perché salta mezza stagione sempre. Ma c'è gente che ha stipendi da 4 milioni, da 3 milioni e mezzo, da 3 milioni. Che in un mese sono €50.000 di bonifico netto in banca

Cè Meluso che è scomparso: non c'è più un dirigente che parla con la squadra. Eh ma lui sa che verrà sostituito già, il nome di Manna è circolato abbondantemente. Ma fatemi capire: se un'azienda mi assume, io fino all'ultimo giorno vengo pagato e devo lavorare o non devo lavorare? Perché scompare? È stato il presidente a dirgli: 'togliti di mezzo, aspetta fine contratto che gliel'hanno già comunicato, a giugno te ne vai, non fare altri danni?' Ma che ha fatto questo Meluso? Niente, è stato coreografico. Adesso non c'è più, la squadra è sola abbandonata a se stessa. Con l'allenatore ostaggio.

La squadra è abbandonata a se stessa, con allenatore ostaggio di questa situazione. Arriviamo al tema allenatore. Onestà intellettuale vuole, che si dica che anche Calzona s'è rivelato un disastro assoluto. Io però al giochino 'chiedete scusa a Mazzarri e Garcia', non ci sto. Un gioco stupido e da incompetenti.. Mazzarri è stato un disastro assoluto, rispetto la privacy e dico solo che era inadeguato, non era in condizioni di allenare. Era fuori dal giro, non lo voleva nessuno. Calzona a Napoli ha sempre fatto il secondo, il collaboratore. Calzona è un traghettatore, in più non ha autorevolezza agli occhi dei giocatori: non è capace di metter fuori squadra Anguissa e Juan Jesus che si ribellano al ritiro. Squadra ostaggio completamente dei senatori, giocano sempre gli stessi, sempre gli stessi facendo disastri ma voleva provarne qualcuno o no? Dimostrare che c'è un po' di concorrenza interna. Se tu fai schifo e giochi sempre, perché dovresti stimolarti se non ti viene da dentro orgoglio e dignità.

A Garcia non si chiede scusa, Garcia è stato l'origine di tutti i mali: ha lasciato la squadra devastata fisicamente e mentalmente, non ne parliamo neanche. Uno tsunami. Quindi venendo a noi, alla fine della fiera: gli allenatori, di tre non ne fanno uno buono. Perché non sono tre allenatori. Garcia era ormai andato, verso l'Arabia. Mazzarri è un ex allenatore e Calzona non ha mai fatto l'allenatore in vita sua, è la prima volta da allenatore non di una nazionale dove fa il selezionatore.

Arriviamo al bel problema, De Laurentiis ha perso Spalletti-Giuntoli ma convinto della sua forza inarrestabile perché ha vinto l'unico scudetto degli anni 2000 dopo la Roma. Forte di questa convinzione, ha pensato che lui avesse tutto per fare bene. Non prendere Tudor è stato un errore clamoroso, è un allenatore vero e di personalità. Ha fatto risalire la Lazio. Magari non ti piaceva? Lo cacciavi a fine anno. Ma pagare uno stipendio di Tudor costava meno del disastro attuale in cui ti trovi: non prendere Tudor dopo Garcia, è l'errore più grande di tutti.

Adesso, Aurelio De Laurentiis di cui ho una stima enorme, e lo ribadisco... Poi chiamatemi lecchino e servo del potere, ma io sono servo di me stesso: la mia onestà intellettuale non la metto in vendita. La sua conduzione familiare per 19 anni ha fatto benissimo, per un solo anno ha fatto disastri. Ma se sbaglierà l'anno prossimo, diremo questo ciclo è finito. Hic et nunc. C'è un solo modo per uscirne: Antonio Conte!

O cambi tutta la rosa, o serve uno che li rimette in riga e li fa giocare come sanno: l'80% di quest'incarico merita posizione alte in classifica, ma serve l'allenatore giusto. E c'è un solo nome! Non è il momento del risparmio, Andrea Chiavelli: il risparmio è cattivo guadagno. Ci hai rimesso più soldi per pensare al risparmio. Conte o Gasperini al limite, non vedo altre soluzioni. Siamo nell'anno 0 delle macerie, quelle vere. Allora, De Laurentiis: se guardi solo ai soldi, hai vita corta. Se torni ad essere il visionario che sei stato per tanti anni, puoi ripartire e far rimangiare la lingua a chi non vedeva l'ora di gettare me**a su di te".