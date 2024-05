Giro d'Italia, la maglia rosa Pogacar all'arrivo di Napoli: "Non vedo l’ora di mangiare una pizza!"

Tadej Pogacar, attuale maglia rosa del Giro d'Italia, ha parlato al traguardo della nona tappa con arrivo a Napoli ai microfoni di Rai 2, scherzando così:

"Stavo pensando che oggi fosse una giornata un po’ più semplice. Però in realtà ogni giorno, soprattutto con la maglia rosa, tutti i tifosi urlano il mio nome per strada. Sentire il mio nome per 212 km è davvero pazzesco, oggi me ne sono reso conto.

Mangerò una pizza stasera? Negli ultimi tre giorni abbiamo scherzato con il nostro gommista: ‘Ora che arriviamo a Napoli potremmo farci una pizza’. Non vedo l’ora, però vediamo, magari domani”.