Chiariello durissimo: "Garcia un disastro, Mazzarri ex allenatore! Calzona ostaggio dei senatori, senza autorità"

Ultime notizie SSC Napoli - Umberto Chiariello questa sera è intervenuto a Canale 21 per esporre il suo consueto editoriale a Campania Sport. Questo un estratto, qui l'intervento integrale di Chiariello:

"Arriviamo al tema allenatore. Onestà intellettuale vuole, che si dica che anche Calzona s'è rivelato un disastro assoluto. Io però al giochino 'chiedete scusa a Mazzarri e Garcia', non ci sto. Un gioco stupido e da incompetenti.. Mazzarri è stato un disastro assoluto, rispetto la privacy e dico solo che era inadeguato, non era in condizioni di allenare. Era fuori dal giro, non lo voleva nessuno. Calzona a Napoli ha sempre fatto il secondo, il collaboratore. Calzona non solo è un traghettatore, in più non ha autorevolezza agli occhi dei giocatori: non è capace di metter fuori squadra Anguissa e Juan Jesus che si ribellano al ritiro. Squadra ostaggio completamente dei senatori, giocano sempre gli stessi, sempre gli stessi facendo disastri ma voleva provarne qualcuno o no? Dimostrare che c'è un po' di concorrenza interna. Se tu fai schifo e giochi sempre, perché dovresti stimolarti se non ti viene da dentro orgoglio e dignità.

A Garcia non si chiede scusa, Garcia è stato l'origine di tutti i mali: ha lasciato la squadra devastata fisicamente e mentalmente, non ne parliamo neanche. Uno tsunami. Quindi venendo a noi, alla fine della fiera: gli allenatori, di tre non ne fanno uno buono. Perché non sono tre allenatori. Garcia era ormai andato, verso l'Arabia. Mazzarri è un ex allenatore e Calzona non ha mai fatto l'allenatore in vita sua, è la prima volta da allenatore non di una nazionale dove fa il selezionatore".