Gazzetta - Pioli in pole, ma l'unico che potrebbe tirare su il Napoli è Conte

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il profilo più gradito alla dirigenza del Napoli resta Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, prima di poter prendere qualsiasi altro accordo, dovrà prima fare una risoluzione contrattuale con il club rossonero.

Napoli - Ecco cosa scrive nel dettaglio l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul nuovo allenatore del Napoli:

"Stefano Pioli è in pole, convince tutti per esperienza, personalità e mentalità. Ma l'unico che potrebbe tirar su in un anno una Cattedrale da questa polvere resta Antonio Conte. Chissà che il sogno di De Laurentiis non torni d'attualità dopo l'ennesimo disastro sportivo".