Napoli in ritiro, Sky: manca solo l'annuncio ufficiale, decisione presa da De Laurentiis! Domenica si partirà per l'Arabia Saudita

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci risulta che non ci saranno notizie sul futuro di Walter Mazzarri, stabilmente in panchina, ma sul ritiro soffiano venti forti a Castel Volturno: da questa sera la squadra potrebbe andare in ritiro, sono indiscrezioni raccolte al centro sportivo ma non c’è ancora un annuncio ufficiale. Da ciò che si è capito si va verso il ritiro, una decisione ponderata e pesata anche sul lungo periodo: domenica il Napoli partirà per l’Arabia Saudita e fino al 22 sarà in ritiro, una scelta pesante visti i risultati. De Laurentiis sarebbe fortemente intenzionato a mandare il Napoli in ritiro già da stasera, tutti gli indizi vanno verso questa scelta”