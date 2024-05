Osimhen pronto ad incassare un ricco bonus se segna altri 2 gol: la cifra

Notizie Napoli - Il Napoli si gioca ancora l'ingresso ad una competizione europea per la prossima stagione in queste ultime quattro partite di campionato. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, per Victor Osimhen in caso di ulteriori due gol ci sarebbe in palio un ricco bonus economico:

"Gli azzurri si dovranno aggrappare soprattutto alle motivazioni di Osimhen, a cui mancano solo due gol per arrivare a quota 15 in campionato e incassare da contratto un bonus da 125 mila euro. Il bomber nigeriano ci tiene però soprattutto a congedarsi bene e la sconfitta di ieri della Fiorentina riapre lo spiraglio per non uscire dall’Europa. Le quattro gare che mancano sono l’ultima occasione per salvare almeno la faccia".