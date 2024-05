Il Roma - Manna convince ADL, è pronto ad offrire un contratto triennale al nuovo allenatore

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Roma propone un articolo a firma di Giovanni Scotto che riporta le ultime notizie in merito al futuro allenatore della SSC Napoli:

"Le vecchie abitudini non muoiono mai, ma a volte sì. Aurelio De Laurentiis è pronto a cambiare: il prossimo allenatore del Napoli dovrebbe firmare un contratto pluriennale. L’idea del presidente, su consiglio del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, è di offrire un accordo di tre anni al prossimo tecnico. Se non saranno direttamente tre, allora un biennale con opzione. Ma dovrebbe essere abolito il classico contratto annuale con opzione per quello successivo in mano alla società. Un “classico”, utilizzato dall’arrivo di Rafa Benitez in poi. Un modo per offrire ingaggi più importanti e cautelarsi contro un rischioso esonero e stipendio da pagare a vuoto. Nessuno degli ultimi allenatori del Napoli ha fatto eccezione: nemmeno Ancelotti. Memorabile il “caso Spalletti” con l’opzione attivata con la famosa “Pec”, nonostante l’allenatore avesse spiegato di voler andar via. Stavolta la musica sarà diversa: pronto almeno un biennale. E anche per questo, almeno fino ad ora, nessuno dei candidati ha detto no".