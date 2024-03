Berrettini sviene durante il torneo di Miami contro Murray | VIDEO

Berrettini sviene durante la partita di tennis contro Murray. Attimi di grande paura in campo al torneo di Indian Wells di Miami, quando al match tanto atteso tra due grandi del tennis come Andy Murray contro Matteo Berrettini il tennista italiano ha avuto un mancamento per un attimo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto considerando che non c'è forte caldo percepito nella città americana.

Matteo Berrettini

Indian Wells Miami, Murray-Berrettini: sviene quasi Matteo

Ultime notizie - Matteo Berrettini sul punto di servire è quasi caduto a terra per un giramento di testa. E' questo quello che è accaduto durante il match dei 64esimi di finale tra Murray-Berrettini. Momento di grande paura considerando che la partita si è fermata per qualche minuto e anche l'arbitro e il tennista avversario sono subito corsi nella metà campo dell'italiano per sincerarsi delle sue condizioni.

Terribile quello che abbia passato in questi ultimi anni con gli infortuni e adesso anche questo per Matteo Berrettini che è quasi svenuto a Indian Wells di Miami contro Murray come mostrano le immagini. La temperatura non era particolarmente alta visto che ci sono 24 gradi percepiti a Miami, ma anche un altro tennista è svenuto a inizio settimana, si tratta di Arthur Cazaux.

Dopo aver vinto il primo set alla fine si è dovuto arrendere al secondo sets Matteo Berrettini che proprio nel game finale ha quasi perso i sensi contro Murray.