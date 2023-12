Moviola Juve-Napoli, il designatore Rocchi a Open VAR: "Niente rigore su Kvaratskhelia"

Ultime notizie Serie A - Il designatore Gianluca Rocchi ha parlato a DAZN ad Open VAR degli episodi della scorsa settimana. Tornando su Juventus-Napoli Pierluigi Pardo ha citato le proteste social dei tifosi per la trattenuta in area ai danni di Kvaratskhelia. E ha chiesto a Rocchi se fosse un episodio da rigore, o un errore arbitro-VAR. La risposta del designatore Gianluca Rocchi è stata:

"No, sinceramente no. La partita è stata arbitrata talmente bene che non c'è assolutamente nulla di cui parlare. La linea che ha tenuto Orsato in quella partita è stata quella, quindi assolutamente no".