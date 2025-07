Ecco dov'è andato Lucca dopo il ritiro di Dimaro! Selfie e autografi con i tifosi | VIDEO

Il ritiro di Dimaro 2025 è finito e nel tardo pomeriggio il Napoli ha fatto rientro in città. I calciatori si sono diretti verso le rispettive abitazioni, dopo un lungo periodo di lontananza e nei prossimi giorni dovranno tornare al lavoro per la seconda parte della preparazione che si svolgerà a Castel di Sangro.

Il nuovo acquisto Lorenzo Lucca andrà in vacanza per qualche giorno con la sua famiglia e quando arrivato in città si è diretto al Grand Hotel Parker's. Intercettato da alcuni tifosi, ha scattato foto e firmato autografi. Guarda il video su CalcioNapoli24.

Piccola curiosità: al Grand Hotel Parker's ha sostato anche Jaden Smith, attore e cantante, figlio del più famoso Will Smith. I tifosi del Napoli ne hanno approfittato per una foto ricordo.