Sky - Lazio-Napoli, ultime di formazione: Mazzarri con il 3-5-1-1, Zielinski e Demme titolari! La scelta su Ngonge e Dendoncker | FOTO

Notizie calcio. Domenica alle 18 andrà in scena Lazio-Napoli, vero e proprio spareggio Champions in programma all'Olimpico. Entrambe le squadre attraversano un momento non brillantissimo e con diversi assenti

Lazio-Napoli ultime di formazione

La redazione di Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti di formazione in vista di Lazio-Napoli. Ecco le possibili scelte di Sarri e Mazzarri:

QUI LAZIO. Sarri deve fare a meno degli squalificati Immobile e Zaccagni, ma in attacco recupera Castellanos che dovrebbe partire dal 1' con Felipe Anderson e Isaksen. In mediana c'è Luis Alberto con Guendouzi e Rovella, mentre in difesa Lazzari, Marusic e Pellegrini di giocano due maglie sugli esterni.

QUI NAPOLI. Mazzarri in piena emergenza, deve fare a meno anche degli squalificati Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste (oltre ai vari infortunati). A centrocampo non ci sono molte alternative. Zielinski dunque dovrebbe giocare, l’alternativa è Lindstrom, che sarebbe comunque da adattare a quel ruolo. Molto probabile l’inserimento di Ngonge a partita in corso, così come non è escluso che anche Dendoncker possa giocare qualche minuto, considerando l’emergenza a centrocampo.

Lazio (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri

Napoli (3-5-1-1) probabile formazione: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori.