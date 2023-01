A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’è una parola d’ordine nello spogliatoio del Napoli, ovvero calma ma con la K: tra di loro se lo dicono, non si va oltre lo Spezia e non ci si lascia incantare dalla classifica. Stasera De Laurentiis porterà Spalletti e la squadra a cena in provincia di Caserta”