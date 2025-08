Neres: "Dobbiamo lavorare per migliorare. Io sto bene, un piacere giocare con De Bruyne"

Napoli-Brest 1-2, gli azzurri KO in amichevole a Castel di Sangro. Nel post-partita David Neres è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta:

"Tutti vogliamo vincere, ma sappiamo che è un test match e che dobbiamo lavorare per migliorare le nostre prestazioni. Io mi sento bene, sto lavorando duro, è importante essere pronti per questa lunga stagione che il Napoli dovrà affrontare. I nuovi acquisti? Spero he ci diano una mano per la nuova stagione e per crescere tutti insieme. De Bruyne? È un piacere giocare con questi grandi campioni, lui lavora tutti i giorni per trovare la forma migliore".