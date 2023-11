Juventus-Napoli, biglietti per il settore ospiti in vendita da domani: prezzi e dettagli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus vs Napoli, in programma venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità: La vendita sarà riservata ai soli possessori di fidelity card del Napoli.

Allianz Stadium settore ospiti

Biglietti in vendita da domani

I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito web della Juventus al seguente link: https://tickets.juventus.com/it/107537-juventus-s-s-c-napoli/tickets/15457-JUVENTUS-S-S-C-NAPOLI/

Prezzo del tagliando intero: € 45,00 + commissioni web;

Inizio vendite martedì 28 novembre 2023 ore 10:00;

Termine vendite giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 19:00.

In merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, le richieste dovranno pervenire a questo indirizzo mail, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni: richiesta.striscioni@juventus.com

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: https://www.juventus.com/it/regolamenti

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

https://cdn-assets.sscnapoli.it/uploads/2023/11/Richiesta-striscioni-Allianz-Stadium-23_24.pdf

https://cdn-assets.sscnapoli.it/uploads/2023/11/Regolamento-duso-dellimpianto-Allianz-Stadium.pdf

https://cdn-assets.sscnapoli.it/uploads/2023/11/Ingresso-Ospiti.pdf

https://cdn-assets.sscnapoli.it/uploads/2023/11/Codice-di-Condotta-2023-2024.pdf

