Juventus-Inter 1-1, Allegri e Inzaghi non si fanno male

All'Allianz Stadium finisce in parità, col punteggio di 1-1, tra Juventus e Inter con i gol di Vlahovic e Lautaro nel giro di 6 minuti. Allegri e Inzaghi si dividono la posta in palio ma si vedono ridurre il vantaggio in classifica da Napoli e Milan. Questo il tabellino del match:

Juve Inter 1-1: risultato e tabellino

Reti: 27′ Vlahovic, 33′ Lautaro

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (60′ Locatelli), Rabiot, Kostic; Vlahovic (79′ Milik), Chiesa (79′ Kean). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Huijsen, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. A disp. Di Gennaro, Audero, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Bisseck, Agoume, Stabile

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 11′ Cambiaso, 75′ Cuadrado, 78′ Kostic

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli