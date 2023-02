Insigne, notte da incubo: infortunio dopo mezz'ora, esce in lacrime zoppicando! | FOTO

Ultime notizie. Mentre il Napoli vince e convince in Serie A, il suo ex capitano Lorenzo Insigne non se la passa bene in MLS. Ieri sera ha vissuto una vera e propria notte da incubo alla sua prima partita stagionale nel campionato americano appena cominciato.

Infortunio Insigne

Non solo il suo Toronto ha perso la prima partita 3-2 contro il DC United, ma Insigne ha giocato appena 30 minuti ed è uscito dal campo per infortunio. Dopo mezz'ora di gioco, infatti, Insigne sembra aver subito uno strappo muscolare dopo uno scatto, si è accasciato al suolo e si è messo le mani sul volto dolorante. Le telecamere hanno indugiato su di lui, mostrandolo sofferente e in lacrime.

Tempo qualche minuto e poi Insigne è uscito dal campo zoppicando, mostrando una smorfia di dolore. Dagli USA fanno sapere che Insigne ha sentito tirare, ma al momento non ci sono ancora aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.