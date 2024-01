Grande spavento per Gigi Riva: ricoverato dopo un malore, dovrà essere operato al cuore

Grande spavento per Gigi Riva. Due giorni fa "Rombo di tuono", 79 anni, è stato ricoverato d'urgenza in cardiologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stato colto da un malore nella sua abitazione nel quartiere di San Benedetto. Subito soccorso dal personale del pronto intervento e stabilizzato dai medici del reparto, secondo quanto riporta "La Nuova Sardegna", l'ex calciatore leggenda cagliaritana e della Nazionale a breve dovrà essere sottoposto a un piccolo intervento al cuore. Le sue condizioni di salute al momento non desterebbero gravi preoccupazioni. 

Classe 1944, Riva √® considerato uno dei calciatori italiani pi√Ļ forti di sempre. Inscindibilmente legato al Cagliari, con cui nel 1970 ha vinto uno storico scudetto, grazie alle 35 reti segnate con la maglia della Nazionale, √® tuttora il miglior bomber azzurro di sempre. Con l'Italia ha vinto gli Europei del 1968 e ha preso parte alla finale dei Mondiali del 1970, andando a segno anche in Italia-Germania 4-3. Sempre in chiave azzurra, Riva √® stato a lungo anche uno dei pi√Ļ apprezzati team manager dell'Italia.