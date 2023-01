L'Eintracht Francoforte annuncia: "Non prenotate hotel a Napoli!". Biglietti settore ospiti in vendita

Napoli-Eintracht Francoforte, in programma per il 15 marzo alle ore 21 allo stadio Maradona la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La squadra tedesca ha appena annunciato la messa in vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Maradona, al prezzo di 66 euro, a partire da lunedì.

Dove vedere Napoli vs Eintracht Francoforte

La partita si vede su Amazon Prime Video: ecco 1 mese gratis

Napoli vs Eintracht Francoforte

Tra le altre cose, l'Eintracht fa sapere che "a causa dell'elevata domanda prevista, si devono prevedere massicci tagli delle assegnazioni". Dunque la squadra di Francoforte ha deciso di dare priorità ai tifosi iscritti al Fan Club, fino all'esaurimento dei biglietti.

Non finisce qui, però. Come spesso accade per le trasferte europee, e come già accaduto anche nel caso dell'Eintracht Francoforte, il club tedesco si preoccupa di allertare i propri tifosi sulla trasferta a Napoli: "A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell'SSC Napoli, non è inoltre consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni prima e dopo la partita come tifoso dell'Eintracht, soprattutto indossando capi di abbigliamento da tifoso".