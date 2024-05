Napoli pronto alla rivoluzione in attacco, Gazzetta: via Osimhen e Simeone, il futuro di Raspadori non sembra così scontato

Calciomercato SSC Napoli - La rivoluzione si avvicina e non colpirà soltanto l’undici titolare. Il Napoli dovrà rivedere anche le rotazioni, gli uomini in uscita dalla panchina. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli dovrà rivedere gli uomini in uscita dalla panchina, a maggior ragione se resterà fuori dall’Europa:

“I comprimari dovranno farsi trovare pronti e conquistarsi la fiducia di staff e ambiente. In attacco il Napoli cambierà: via Osimhen, ma insieme a Victor partirà anche Simeone – su cui si sta muovendo la Lazio ma non solo – e anche il futuro di Raspadori non sembra così scontato”