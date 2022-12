Napoli-Eintracht su Prime Video: abbonamento gratis per 30 giorni!

Napoli-Eintracht Francoforte su Prime Video! La notizia è ufficiale: sarà la piattaforma di Amazon a trasmettere in diretta la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in programma per mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La partita del Napoli su Prime Video

Se non sai dove vedere la partita del Napoli, dunque, sappi che la partita Napoli vs Eintracht di potrà vedere solo su Prime Video e non su altre piattaforme come Sky Sport, DAZN o Mediaset Infinity, che invece non hanno i diritti tv per questa partita di Champions. Clicca sul banner qui sopra e approfitta della prova gratis di 1 mese!

Il collegamento pre-partita per la partita del Napoli su Prime Video è previsto alle ore 19:30.

Sei già abbonato ad Amazon Prime Video? Nessun problema! Ti basterà collegarti sulla piattaforma e cercare la partita del Napoli in diretta nella categoria "Sport". Se invece non hai un abbonamento Prime Video, c'è una buona notizia: oggi hai a disposizione la possibilità di abbonarti gratis a Prime Video per 30 giorni.

Infatti, i nuovi abbonati Prime hanno diritto ad un periodo di prova gratuito di 30 giorni, un mese gratis alla fine del quale potranno decidere se rescindere o meno l'abbonamento.

Al termine del periodo di prova di 30 giorni, il costo dell'abbonamento sarà di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro al mese, a seconda del piano tariffario scelto da te. In ogni caso, potrai disdire l'abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale e senza pagare niente. Approfitta di 1 mese gratis su Prime Video per guardare la Champions League in diretta!

In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24.it guadagna una piccola percentuale sugli acquisti idonei, senza alcuna variazione di prezzo per il consumatore.