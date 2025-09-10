Ecco le differenze tra Hojlund e Lucca! CdM: caratteristiche diverse, è un'alternativa tattica

Rasmus Hojlund è pronto ad iniziare la sua avventura al Napoli! Sabato c'è la Fiorentina e l'attaccante danese quasi certamente partirà dalla panchina, ma con buone chances di entrare in campo a partita in corso per la sua prima presenza in maglia azzurra.

Oggi il Corriere del Mezzogiorno, però, ricorda come le caratteristiche di Hojlund non siano esattamente quelle che cerca Conte e di come l'allenatore del Napoli dovrà fare tutto un lavoro su Hojlund per adattarlo alle esigenze della squadra. Hojlund dovrà "calarsi nelle richieste di Conte riguardo ai movimenti spalle alla porta, alla capacità di far salire la squadra", giocare un po' più come Lukaku.

Hojlund però rappresenta anche un'alternativa tattica, in grado di offrire all'attacco napoletano soluzioni diverse da quelle sperimentate fino ad ora. "Ha nelle sue corde l’attacco alla profondità, la gamba per attaccare gli spazi in campo aperto" e questo consentirà a Conte di gestire "due centravanti in relazione alle esigenze della partita avendo anche un’alternativa tattica".

