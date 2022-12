E' morto il Papa Emerito Benedetto XVI: Ratzinger aveva 95 anni

Ultime notizie. Joseph Aloisius Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI, è morto oggi, sabato 31 dicembre. Lo ha reso noto il Vaticano. Aveva 95 anni. Ratzinger, 265mo Pontefice della storia, aveva guidato la Chiesa cattolica dall'elezione avvenuta nel pomeriggio del 19 aprile 2005 - successore di Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II - fino alla rinuncia nel febbraio del 2013. Una decisione storica.

Morte Papa Ratzinger

Le condizioni di salute di Benedetto XVI si erano aggravate attorno a Natale. Mercoledì l'attuale pontefice, Francesco, al termine dell'udienza generale aveva chiesto di pregare per lui perché "molto ammalato". Negli ultimi anni, trascorsi in Vaticano nel convento "Mater Ecclesiae", Ratzinger aveva raramente rotto il silenzio o si era mostrato in pubblico.

Questo il comunicato del Vaticano:

"Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9.34", ha reso noto il responsabile della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il corpo sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli a partire dalla mattina di lunedì, 2 gennaio.