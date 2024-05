Gran Galà del Calcio Adicosp: premiato il segretario Vallefuoco della SSC Napoli

Si terrà domani, lunedì 6 maggio, presso la splendida cornice dell'hotel Radisson Blu GHR di Roma, la cerimonia del Gran Galà del Calcio ADICOSP, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Italiani; a partire dalle ore 19:30, una grande serata di sport e spettacolo, condotta dalla giornalista Simona Rolandi insieme a Jacopo Volpi. Svelati lo scorso 15 aprile i premiati, nel corso di una conferenza tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati che ha visto anche gli interventi dell'on. Ettore Rosato, del presidente ADICOSP Alfonso Morrone, del vice presidente Osservatorio Lotta Contro il Bullismo Michele Grillo, del vice direttore TG2 e presidente dell’Associazione Oltre Elisabetta Migliorelli. “ADICOSP premia il calcio – ha detto il Presidente di ADICOSP Alfonso Morrone – Da sempre abbiamo creduto a questo premio, riconoscimento del valore culturale che il movimento calcio ha all’interno del sistema sportivo e nella nostra società. Una grande serata che testimonia ancora una volta l’impegno dell’Associazione nei confronti delle categorie, dei giovani, dell’impegno e della professionalità”.

PREMIO FRANCO JANICH

Alla Carriera - Giovanni Sartori Bologna FC 1909

Miglior Direttore Serie A - Igli Tare SS Lazio

Miglior Direttore Serie B - Guido Angelozzi Frosinone Calcio

Miglior Direttore Serie C - Andrea Ferretti Feralpisalò

Miglior Direttore Dilettante - Alessandro Amarante Sorrento Calcio 1945

Miglior Segretario Professionista - Alberto Vallefuoco SCC Napoli

Miglior Segretario Dilettante - Nicola Buracchio S.S.D. Chieti F.C. 1922

PREMIO ADICOSP

Premio Speciale alla Carriera - Pres. Giancarlo Abete

Diritto e Sport - Avv. Eduardo Chiacchio

Miglior Agente Sportivo - Alessandro Moggi

Stampa e Social - Emanuele Corazzi Direttore Cronache di Spogliatoio

Stampa e Tv - Alessandro Antinelli Giornalista Rai

Calcio a 5 - Pres. Gaetano Di Domenico A.S.D. Feldi Eboli

Premio Speciale - Ministro Andrea Abodi

Premio Adicosp “Miglior Gol” stagione 22/23 - Stephan El Shaarawy, presentato in collaborazione con Fineco

Premio Adicosp “Miglior Gol Vintage” - Pasquale Luiso, presentato in collaborazione con Fineco

PREMIO DANIEL GUERINI

Miglior Giovane - Tommaso Baldanzi Empoli F.C.

Miglior Under 19 - Nicola Patanè Hellas Verona F.C.

Miglior Under 17 - Davide Renzetti S.S. Lazio

Miglior Responsabile Settore Giovanile - Michele Sbravati Genoa C.F.C.

Miglior Allenatore Settore Giovanile - Federico Coppitelli U.S. Lecce.