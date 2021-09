Cosa sta facendo il Napoli? Risultato 0-4: doppietta di Osimhen e gol di Fabian e Zielinski

Risultato Napoli. Sampdoria Napoli su DAZN non si vede. Ancora problemi per l'emittente televisiva durante la trasmissione in diretta della partita del Napoli contro la Sampdoria a Genova. Tanti tifosi non stanno riuscendo a seguire la diretta e ci sono stati numerosi disservizi soprattutto durante la prima mezz'ora di gioco. Tutti si chiedono cosa sta facendo il Napoli. Ecco dunque il risultato Napoli.

Cosa sta facendo il Napoli? Risultato in diretta

Cosa fa il Napoli? A Genova contro la Sampdoria il Napoli sta vincendo 0-4 con i gol di Victor Osimhen (10', 50'), Fabian Ruiz (39') e Zielinski (59'). Il primo tempo è finito e sta per iniziare la ripresa.

Sampdoria Napoli streaming

Se stai cercando un modo per vedere Sampdoria Napoli streaming, eccoti tutti i canali e i siti streaming dove vedere le partite del Napoli: clicca qui.

Diretta Napoli

Mentre aspetti che venga ristabilito il segnale DAZN, segui Sampdoria Napoli in diretta su Calcio Napoli 24!