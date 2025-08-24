McTominay: "Continuiamo con la stessa testa! Sono io che devo chiedere consigli a De Bruyne, non lui a me"

Scott McTominay a Dazn ha parlato al termine di Sassuolo-Napoli:

"Nella pre season già avevmo detto che volevamo continuare con la stessa testa, non era facile e con una squadra forte abbiamo ottenuto i tre punti. Rimanere umili, sono io che devo chiedere consigli a De Bruyne e non lui da me".