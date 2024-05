Conte-Napoli, stipendio fisso e bonus per Champions e scudetto: tutte le cifre

Ultime notizie SSC Napoli - Ormai manca solo l'ufficialità, Antonio Conte s'avvicina alla panchina dei partenopei. Un aggiornamento arriva dal collega esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira che via X aggiorna:

"Countdown per Antonio Conte al Napoli come nuovo allenatore. Contratto fino al 2027 con uno stipendio di €6,5 milioni/anno + 2 milioni di bonus garantiti se il Napoli si qualifica alla Champions League. Pronto uno speciale bonus (1M) per la vittoria dello Scudetto".