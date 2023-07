Club Napoli Lussemburgo, una giornata speciale. Il Presidente: "Siamo stati invitati ad un evento unico, una vera giornata di sport" | FOTO CN24

Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo, Andrea Castaldo, ci racconta una giornata di sport che ha visto protagonista il club nel granducato:



”Il Club, nei giorni scorsi, ha partecipato ad un Torneo Corporate di Calcio a 6 organizzato dall’Aleba (un sindacato del settore finanziario in Lussemburgo) destinato a società di vario tipo, da banche ad assicurazioni, studio legali e società di revisione. Per noi è stato un onore ed un piacere essere stati invitati come special guest dato che rappresentiamo il tifo partenopeo senza fini di lucro. Questo invito è nato dalla ormai forte presenza sul territorio ed amplificata da un anno eccezionale che ci ha visti scudettati alla fine dello scorso campionato. Hanno partecipato ben 25 squadre e ci siamo posizionati al 7o posto vincendo la Coppa del Meiulleur Jouer vinta dal nostro Gianluca ed il premio del fair play. Abbiamo accolto tutte le squadre con il nostro striscione del Napoli Campione e bandiere personalizzate a nome del Club Napoli Lussemburgo diventati un’icona del torneo e momentanea location per varie fotografie. Momento fantastico é stato quando siamo stati avvicinati da un tifoso georgiano immortalato subito insieme alla nostra squadra e alla bandiera della Georgia. É stata una grande giornata di sport e socialità, un momento per vivere il club anche senza il campionato perché la finalità del club é anche quella di dare opportunità ai soci di avere un network azzurro e sentirsi sempre a casa fuori dalla nostra sede. Anzi in questo caso aver indossato la casacca azzurra del club è stata per la squadra, che ringrazio tutta, una grande emozione. Sono davvero soddisfatto del gruppo che abbiamo creato pronto, unito e compatto per continuare a sostenere il Napoli e difendere il tricolore. Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci del Club Napoli Lussemburgo buone vacanze piene di mare, sole e t-shirt celebrativa del club in onore del terzo scudetto.



Forza Napoli Sempre!"