Dribbling riusciti a partita, Kvara sul podio d'Europa: la classifica | FOTO

Nella classifica dei calciatori con più dribbling riusciti in 90' di tutti i campionati europei c'è un calciatore del Napoli. Come si legge sul CIES infatti, Khvicha Kvaratskhelia risulta essere al terzo posto per dribbling riusciti ogni 90'. la media del georgiano è di 6.73. Al primo posto c'è Jeremy Dorku del Manchester City con 9.98. Secondo posto per Vinicius Junor del Real Madrid con 7.05.

Kvara classifica CIES dribbling riusciti

Kvaratskhelia si conferma dunque uno dei calciatori più forti nell'uno contro uno nel panorama calcistico europeo e non solo. L'arrivo di Walter Mazzarri sembra averlo davvero rigenerato. Il bacio al fischio finale di Atalanta-Napoli sembra essere davvero una prova di tutto questo. Di seguito pubblichiamo la classifica delle prime dieci posizioni del CIES riguardo dribbling riusciti a gara: