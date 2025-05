Conte ripone la sua fiducia nel “bunker” difensivo, i dati che certificano il suo lavoro

Ultime notizie SSC Napoli - Il prossimo scoglio da superare per il Napoli è il Genoa di Vieira, aritmeticamente salvo, match che si giocherà domenica allo Stadio Maradona, sold out per la tredicesima volta consecutiva.

Antonio Conte ripone la sua fiducia nel “bunker” difensivo: il Napoli ha vinto le ultime quattro di campionato senza subire gol per la quarta volta nella loro storia, con 25 reti incassate sono la miglior difesa d'Europa e quella ad aver collezionato il maggior numero di clean sheet (17) nei cinque principali campionati europei.