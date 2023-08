E' morto Carlo Mazzone: l'ex mister del Napoli aveva 86 anni

E' morto Carlo Mazzone: l'ex mister del Napoli calcio aveva 86 anni. Triste notizia per tutto il mondo del calcio italiano

Lo storico allenatore romano, personaggio istrionico che ha attraversato oltre 60 anni di calcio italiano, è ancora oggi l'attuale recordman di panchine in Serie A con ben 792 partite da tecnico. Inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, di lui si ricorda ancora oggi a distanza di circa 20 anni la corsa sotto la curva dell'Atalanta quando allenava il Brescia al termine di un combattutissimo 3-3.

A Napoli è ricordato per una fugace parentesi in panchina culminata con le dimissioni e la rinuncia ai compensi per le promesse disattese dalla società azzurra nell'anno della sciaugurata retroscessione in cui si avvicendarono alla guida tecnica ben 4 allenatori. Mazzone portò alle falde del Vesuvio anche il suo pupillo Giuseppe Giannini.