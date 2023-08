Biglietti per i disabili al Maradona, l'assessore allo Sport: "La SSC Napoli li metterà tutti in vendita da Napoli-Udinese"

Ultime notizie SSC Napoli - Si torna a parlare della convenzione Comune di Napoli-SSC Napoli per l'utilizzo dello stadio Maradona, con la proroga accettata dal club fino al 2028. La convenzione approvata nel 2019, scrive l'edizione odierna de Il Mattino,

"prevede che i 140 biglietti della tribuna Autorità, riservati a consiglieri comunali e figure istituzionali, siano nelle disponibilità del Comune. Altri 320 tagliandi spettano, invece, a bambini e ragazzi di educative territoriali, case famiglie, centri diurni e delle scuole".

Un caso a parte riguarda i disabili, a cui sono garantiti 57 posti in tribuna Family, 28 in curva A, altrettanti in curva B, 120 nei Distinti e 45 nel settore Ospiti, per un totale di 278 posti, a cui aggiungere gli accompagnatori. Per la prima di campionato in casa, però, i biglietti messi in vendita per i disabili sono stati solo 40, scenario che si ripresenterà in occasione del match di sabato contro la Lazio. Sul tema l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante spiega:

"La Ssc Napoli, da noi sollecitata, ci ha assicurato che dalla terza partita di campionato (contro l'Udinese) metterà in vendita tutti i posti disponibili per disabili delle Curve e dei Distinti. Speriamo che sia così".

A quanto si apprende, proprio la società è stata invitata a partecipare a una riunione di commissione, in programma il 6 settembre, per discutere del tema dei disabili. «Cercheremo di avere risposte - assicura il consigliere Nino Simeone - e di capire come mai si è partiti in ritardo».