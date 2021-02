Arbitri minacciati, Clattenburg: "Dopo Real-Juve l'arbitro Oliver fu costretto a cambiare casa"

Calcio - La vicenda dell'arbitro Mike Dean sta scuotendo il calcio inglese. Il direttore di gara ha ricevuto minacce di morte dopo alcune decisioni prese nella sfida tra West Ham e Fulham, soprattutto per il cartellino rosso all'indirizzo del centrocampista degli Hammers Tomas Soucek e ha chiesto di non arbitrare in Premier League nel prossimo weekend. Sulla vicenda è intervenuto un altro fischietto inglese, Mark Clattenburg, che in una lettera al Daily Mail ha definito la sua giornata "una vita nella paura". "Sono abituato a ricevere lettere a casa mia. C'erano insulti vili e minacce".



Poi racconta un aneddoto: "L'arbitro Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juve è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018".

Oliver e la moglie Lucy, anche lei arbitro di calcio, furono insultati e minacciati di morte dai tifosi, che scatenarono tutta la loro rabbia in rete. Erano inferociti contro il fischietto che al 93' assegnò un rigore al Real realizzato poi da Cristiano Ronaldo e che costò l'uscita dei bianconeri dalla Champions League. Nel dopo gara Gigi Buffon, espulso per proteste, criticò pesantemente il suo operato e lo accusò, tra le altre cose di avere “un bidone dell’immondizia al posto del cuore".