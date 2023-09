ADL indagato, i tifosi della Lazio: "Penalizzate il Napoli e dateci lo scudetto"

La procura di Roma ha aperto un’indagine, come atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei, su Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen. Quali saranno gli scenari se De Laurentiis, il presidente del Napoli, dovesse essere ritenuto colpevole? Cosa succederà con lo scudetto?

Claudio Lotito

I tifosi della Lazio sperano nello scudetto

Tra i più interessati, ci sono i tifosi della Lazio, che l’anno scorso è arrivata seconda in classifica dietro il Napoli. “Lotito chiederà la revoca dello scudetto del Napoli e l’assegnazione alla Lazio”, scrive su Twitter Giancarlo. “Date il campionato a Maurizio Sarri”, dice Laura usando il maiuscolo per sottolineare il concetto. A intervenire sulla polemica, virale su Twitter, ci sono anche tifosi di altre squadre. Mattia, con la foto della maglia del Milan, ricorda quanto accadde l’anno scorso: “Sarebbe giusto penalizzare il Napoli, così come i napoletani chiedevano per la Juve, e di conseguenza revocare lo scudetto in favore della Lazio”. Lo riporta l'edizione online de La Repubblica.

