Acerbi-Juan Jesus, in casa Inter non dimenticano il garantismo del Napoli con Sarri e Mancini nel 2016

Il Napoli si è schierato senza se e senza ma dalla parte di Juan Jesus. Ieri il difensore brasiliano del Napoli ha manifestato tutto il suo disappunto per la sentenza di assooluzione ad Acerbi, che invece da parte sua ha ricevuto la solidarietà dell'Inter.

E proprio a proposito dell'Inter, oggi sul Corriere della Sera si racconta qual è la posizione del club nerazzurro circa le condanne pubbliche del Napoli e di Juan Jesus: "In seno al club c’è chi non dimentica l’atteggiamento garantista del Napoli nel gennaio del 2016: all’epoca Sarri rivolse insulti di matrice omofoba a Mancini. Il Napoli in un comunicato scrisse che l’allenatore non si era espresso in maniera discriminatoria e invitava Mancini ad accogliere le scuse. Si metterà un punto alla vicenda, ora?".