Spalletti ha regalato un libro ai giocatori della Nazionale italiana

Luciano Spalletti ha imposto una disciplina ferrea ai calciatori della Nazionale italiana di calcio. Per ribadire alcuni concetti, il CT ha anche deciso di regalare un libro ai calciatori azzurri. Ne parla oggi il Corriere della Sera.

Libro regalato da Spalletti

Il libro regalato a Natale da Spalletti si chiama "Legacy", scritto da James Kerr e uscito in Italia con il titolo "Niente teste di c....". Il libro, che racconta della Nazionale di Rugby degli All Blacks, raccoglie "principi di leadership e di vita di gruppo vissuti dall’interno, nel cammino preparatorio al Mondiale 2011 poi vinto dalla Nuova Zelanda «con l’ego sempre al servizio del gruppo». A quell’epoca non c’era ancora la dittatura social, fuori e dentro gli spogliatoi: Spalletti non vuole atteggiamenti eccessivi e esasperazione del look. Ma pretende «totale sacrificio, pensando a chi i sacrifici li ha fatti davvero». Una sfida umana che va di pari passo con quella tecnica. E come quella è una gara a ostacoli".