Il Napoli va in Conference League? Nuovo format, 36 squadre e niente più gironi: la situazione

La quarta edizione della UEFA Conference League, e la prima dal cambio nome da UEFA Europa Conference League, prenderà il via l'11 luglio 2024 e si concluderà con la finale del 28 maggio 2025.

Cosa prevede il nuovo format della Conference League?

Il cambiamento più significativo riguarda la fase a gironi, che diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.

Calendario Conference League 2024/25

Quando si giocano le qualificazioni della Conference League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 11 e 18 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 25 luglio e 1 agosto 2024

Terzo turno di qualificazione: 8 e 15 agosto 2024

Spareggi: 22 e 29 agosto 2024

Quando si giocano le partite della fase a gironi della Conference League 2024/25?

Prima giornata: 3 ottobre 2024

Seconda giornata: 24 ottobre 2024

Terza giornata: 7 novembre 2024

Quarta giornata: 28 novembre 2024

Quinta giornata: 12 dicembre 2024

Sesta giornata: 19 dicembre 2024

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta della Conference League 2024/25?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 28 maggio 2025

Quando si terranno i sorteggi della Conference League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 18 giugno 2024

Secondo turno di qualificazione: 19 giugno 2024

Terzo turno di qualificazione: 22 luglio 2024

Spareggi: 5 agosto 2024

Fase campionato: 30 agosto 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20 dicembre 2024 (da confermare)

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: 21 febbraio 2025

Dove si svolgerà la finale della Conference League nel 2025?

Lo Stadion Wroc?aw, in Polonia, ospiterà la finale del 2025 il 28 maggio 2025.

Cosa riceveranno i vincitori della finale della Conference League 2025?

Un posto nella fase a gironi della UEFA Europa League nella stagione successiva (se i vincitori non si sono qualificati per la UEFA Champions League attraverso il proprio campionato nazionale).

Escludendo la giornata di campionato a cavallo di Pasqua e Pasquetta, e qualificando alla fase principale le squadre con il miglior ranking, le quattro fasce sarebbero così suddivise come riferito da Football Rankings.

Fascia 1

Chelsea (Inghilterra)

(Inghilterra) Rennes (Francia)

(Francia) Olympiakos (Grecia)

(Grecia) LASK Linz (Austria)

(Austria) PAOK Salonicco (Grecia)

(Grecia) Fiorentina (Italia)

Fascia 2

Betis (Spagna)

(Spagna) Slovan Bratislava (Slovacchia)

(Slovacchia) Friburgo (Germania)

(Germania) Dinamo Kiev (Ucraina)

(Ucraina) Midtjylland (Danimarca)

(Danimarca) Sheriff Tiraspol (Moldavia)

Fascia 3

Genk (Belgio)

(Belgio) APOEL Nicosia (Cipro)

(Cipro) CSKA Sofia (Bulgaria)

(Bulgaria) Besiktas (Turchia)

(Turchia) Rijeka (Croazia)

(Croazia) HJK Helsinki (Finlandia)

Fascia 4

Vitoria Guimaraes (Portogallo)

(Portogallo) Shamrock Rovers (Irlanda)

(Irlanda) Hajduk Spalato (Croazia)

(Croazia) The New Saints (Galles)

(Galles) Rakow Czestochowa (Polonia)

(Polonia) Lugano (Svizzera)

Fascia 5

Hearts (Scozia)

(Scozia) Brondby (Danimarca)

(Danimarca) Brann (Norvegia)

(Norvegia) Backa Topola (Serbia)

(Serbia) Borac (Bosnia)

(Bosnia) Dinamo Batumi (Georgia)

Fascia 6