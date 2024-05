Auriemma: "Il Napoli deve prendere Sarri! ADL mi lascia di stucco, deve cucirsi la bocca"

Raffaele Auriemma, giornalista, commenta a Radio CRC il momento in casa Napoli:

“Per me se vuoi andare sul sicuro ad oggi devi andare su Maurizio Sarri! E’ un tecnico senza panchina attualmente, a Napoli ha fatto le cose più belle ed è arrivato 3 volte su 3 in Champions League. Tra l’altro è un profilo di basso costo al momento. Do tutta la mia solidarietà al presidente De Laurentiis perché questo è un periodo complicato.

Il vantaggio rispetto all’anno scorso è che hai un ventaglio di soluzioni ottimali che l’anno scorso non avevi o che non potevi avere perché i nomi top non accettavano di venire al Napoli dopo Spalletti e dopo quella stagione mirabolante. Oggi ne hai almeno 5 tutti di altissimo livello: Conte, Gasperini, Pioli, Italiano, Sarri. L’anno scorso non c’era tutta questa opportunità, il meglio era Thiago Motta e rifiutò il Napoli.

De Laurentiis certe volte mi lascia di stucco! Puoi mai dire che chi pensava di poter vincere era un illuso, quando è stato lui in primis a dirlo? Ma se le dimentica le cose che dice? Se si cucisse la bocca e non parlasse più sarebbe meglio per se stesso. Oggi come oggi tutto ciò che dice la gente glielo rigira contro".