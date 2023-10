Lindstrom non gioca neanche in Nazionale! Entra al 92' e il pubblico danese va in visibilio

Danimarca-Kazakistan 3-1, un risultato importantissimo per la nazionale di calcio danese che adesso vede vicinissimo il traguardo della qualificazione agli Europei 2024. Ieri sera, però, tra i titolari in campo non c'era Jesper Lindstrom, l'attaccante danese del Napoli che sta faticando a trovare spazio nel campionato di Serie A.

Lindstrom

Forse anche per questo motivo, il CT della Danimarca Kasper Hjulmand ha preferito tenerlo in panchina ieri sera, preferendo schierare Dolberg alle spalle di Wind e Hojlund. Lindstrom è entrato in campo solo negli ultimi due minuti di recupero, quando ha sostituito proprio Hojlund al minuto 92' del secondo tempo.

I quotidiani danesi lo giudicano senza voto, ma segnalano l'esplosione di giubilo dei tifosi danesi presenti allo stadio Parken di Copenaghen: quando hanno visto entrare Lindstrom in campo, sono andati letteralmente in visibilio. A dimostrazione di quando Lindstrom sia considerato un calciatore importante in patria, nonostante il periodo difficile che sta vivendo a Napoli e che, per il momento, lo tiene fuori anche dall'undici titolare in Nazionale.