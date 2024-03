L'Italia di Spalletti supera anche l'Ecuador: 2-0, 45' per Di Lorenzo e 76' per Raspadori

Nella seconda amichevole della tournèe americana, la Nazionale di Spalletti vince per 2-0 contro l'Ecuador. Gli azzurri sono passati in vantaggio dopo soli tre minuti: la punizione di Dimarco respinta dalla barriera, diventa una buona occasione per Pellegrini che di controbalzo scaraventa in porta un tiro imparabile. Da registrare un paio di occasioni goal per rendere il punteggio più rotondo ma non sfruttate da Zaniolo. Il raddoppio arriva nei minuti di recupero con Barella che chiude i giochi.

45' in campo per Di Lorenzo che subentra nella ripresa a Bellanova e 76' in campo per Raspadori, uscito dopo una prova incolore.